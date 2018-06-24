Başkentte oy pusulasındaki 'mührün uçtuğu' iddiasına yalanlama

Ankara'da bir okulda oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasına damga vurduktan sonra "mührün uçtuğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında seçim güvenliğine ilişkin çıkan iddialarla ilgili AA muhabirine bilgi veren emniyet yetkilileri, Batıkent'te bir lisede sandık kurulu başkanının kullanılan oyları sandık dışına çıkarırken yakalandığı ve tutanak tutulduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Yetkililer, aynı bölgede bir ilkokulda sabah sayımında tam olan pusulaların gün içinde tekrar sayıldığında eksik çıktığı iddialarını da yalanladı.

Altındağ'da bir ilkokulda sandık kurulu görevlilerinin yaşlılarla birlikte oy kullanılan kabinlere girerek okumaya yazma bilmeyen vatandaşlara müdahale ettiği, bazı avukat ve siyasi partililerin şikayet haklarının engellendiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Çankaya'da Kavaklıdere Ortaokulu'nda müşahitlerin oy kullanma işlemleri başlamadığı gerekçesiyle okul bahçesine bile alınmadıkları iddiasının da gerçek olmadığını bildiren yetkililer, Batıkent Refika Aksoy İlkokulunda kaybolan mürekkep kullanıldığı için oy pusulasındaki mührün uçtuğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Yetkililer, mührün mürekkebinin uçtuğu şüphesiyle oy kullanma işleminin durdurulup kontrollerin yapıldığını, herhangi bir sorun olmadığının anlaşılması üzerine oy kullanma işlemine devam edildiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, Ankara genelinde vatandaşların oy kullanma işlemlerinin güvenli bir şekilde devam ettiğini belirterek, Polatlı ve Sincan'da bulunan iki okulda oy kullanma işlemi sırasında siyasi partililer arasında yaşanan kısa süreli gerginliklerin polis ve yetkililerin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdirildiğini bildirdi. Söz konusu kişilerin okuldan uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

"UÇUCU MÜHÜR" İDDİASI ALAY KONUSU OLDU

Sabah saatlerinde oy verme işlemi başladıktan hemen sonra sosyal medya üzerinden birtakım iddialar dolaşıma sokuldu. Seçimlere gölge düşürmek amacıyla gündeme taşınan "uçucu mühür kullanılıyor" iddiası sosyal medyada alaya alındı. Konuyu Twitter'daki hesabından ilk olarak paylaşan popüler bir gazeteci, "Arkadaşlar sabah bir arkadaşın kayınpederi oy kullandıktan sonra 1 -2 dakika toparlanmak için kabinde oyalanmış, sonra bakmış ki bastığı mühür uçup gitmiş. Uçucu mühür göndermişler CHP'nin kesin kazanacağı yerlere, kıyamet kopmuş tutanaklar falan tutulmuş. Lütfen herkese duyurun." diye yazdı.

Başka tanınmış gazeteciler tarafından da işlenen konu kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme oturdu. İstanbul'da bir okulda yaşandığı belirtilen olayın ülke genelinde birçok ilde de yaşandığı kaydedilince konu bir anda günün en renkli mevzusuna dönüştü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, popüler bazı gazetecilerin ciddiyetle gündeme taşıdığı iddiayı dalga konusu yaptı.

Söz konusu iddiayı yazan gazeteciye bir kullanıcı, "Sen de bunu yedin? Az önce haber geldi, sınıfta sandık görevlileri uçuyormuş." diye yanıt verirken, başka biri de, "Şanlıurfa'da oy kullandıktan sonra dışarıya çıktım arkama bi baktım ne göreyim okul kayboldu. Koca okulu uçucu mürekkep ile yıkamışlar." şeklinde yazdı.

Esprili bir üslupla aynı konuda tweet atan biri, "Kabine girdim oyumu attım bir iki dakika toparlanmak için bekledim. Sonra çıktım bi baktım Maldivler'deyim" diye yazarken bir hesaptan da, "Oyumu kullandım. Kabinde iki dakika oyalandım. Sonra bir baktım kabin yok. Uçucu kabin yapmışlar. Hayır yani ben içindeyken yapmayın bari. Kabinden çıkmaya korkuyorum, dışarıdan martı sesleri geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Bazı çevrelerce ciddiye alınan iddia seçimlere gölge düşürme girişimi olarak kabul görmesi nedeniyle çok sayıda tepkiye de yol açtı.