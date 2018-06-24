Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Turgutlu'da yaşayan Zeynel Kodat, cumhurbaşkanlığı milletvekiliği seçimleri için bugün öğle saatlerinde oy kullanacağı Senem Aka Anadolu Lisesi'ne geldi. Oy kullanmak için okulun giriş kapısına yönelen Kodat, bir anda yere yığıldı. Kalp krizigeçirdiği belirlenen Kodat'a ilk müdahaleyi okulda oyunu kullanan bir doktor yaptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından Kodat'a müdahalede bulunulup, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kodat, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.