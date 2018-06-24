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Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

’nın Turgutlu ilçesinde, oyunu kullanmak için geldiği okulda aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki Zeynel Kodat, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 17:37
Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Turgutlu'da yaşayan Zeynel Kodat, cumhurbaşkanlığı milletvekiliği seçimleri için bugün öğle saatlerinde oy kullanacağı Senem Aka Anadolu Lisesi'ne geldi. Oy kullanmak için okulun giriş kapısına yönelen Kodat, bir anda yere yığıldı. Kalp krizigeçirdiği belirlenen Kodat'a ilk müdahaleyi okulda oyunu kullanan bir doktor yaptı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından Kodat'a müdahalede bulunulup, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kodat, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

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Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü
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