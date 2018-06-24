Sigara içmeyene 30 dakika az mesai

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018- 2023 tamamlandı. İlk kez Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ tarafından AA Editör Masası'nda kamuoyu ile paylaşıldı. Eylem planı kapsamında tütün ürünlerine talep, ulaşılabilirlik azaltılacak ve tütün kontrolünde koordinasyon izleme ve değerlendirme yapılacak. Tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda öğrenci, öğretmen ve velilerin bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirilecek. Sigara
bırakma hizmetlerinin güçlendirilmesi kapsamında aile sağlığı merkezlerinde sigara bırakma hizmetleri sunulacak. Ayrıca sigara bırakma polikliniğinde sigara bırakma tedavisinde kullanılan farmakolojik tedavilerin sürekliliği sağlanacak. Sigara bağımlılığı tedavi hizmetleri, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınacak. SİGORTA PRİMİ DÜŞÜRÜLECEK
Sigarayı bırakmanın teşvik edilmesini de içeren eylem planına göre, "bırak kazan" kampanyaları düzenlenecek. Sigara kullanmayan personele yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilerek, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl için 7 gün fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin düşürülmesi, hiçbir çalışanın sigara içmediği sigarasız işletmeler için vergi indirimi uygulaması, çocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi teşvik edici düzenlemeler söz konusu olacak. SİGARA SATIŞI YASAĞI 21 YAŞA ÇIKARILACAK EYLEM planında
tek tip düz paket uygulamasının hayata geçirilmesi için mevzuat değişikliği yapılacak. Kamu kurum kuruluşlarında ihlale rastlanılması halinde ihlalin yaşandığı birimin amirine müeyyide uygulanmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak. Satış noktalarındaki her türlü reklam promosyon ve sponsorluk faaliyetlerinin önlenmesi için tütün ürünü satış ve sunumuna saat ve gün sınırlaması getirilmesi planlanıyor. 18 yaşını doldurmayan bireylere tütün ürünlerinin satış ve dağıtımını yasaklayan mevcut yasal düzenlemenin kapsamı genişletilerek tütün ürünü satışının 21 yaşına çıkarılması öngörülüyor.