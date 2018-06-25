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117 yaşında oy kullandı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
117 yaşında oy kullandı
'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Mükime Fıratoğlu, oyunu kullanmak için, bakımını üstlenen kişinin yardımıyla Mehmetçik İlkokulu'na geldi. Fırat, "Ben şehit kızıyım. Son vazifemi yapmaya geldim. için oyumu kullanmaya geldim" dedi.
'in İslahiye ilçesinde yaşayan 117 yaşındaki Ayşe Uzkar da çocuklarının yardımıyla Atatürk İlkokulu'na geldi. Bastonuyla yürüyebilen Uzkar, oyunu kullandıktan sonra seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. 'de yaşayan 97 yaşındaki Veysel Homan da kızı ve damadıyla geldiği okulda, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.
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117 yaşında oy kullandı
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