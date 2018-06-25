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'nın Kozan ilçesinde sı: 1 yaralı

’nın Kozan ilçesinde meydana gelen sında 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:31
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Arslanpaşa Mahallesi Çevik Sokak ile Hamam Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. (61) yönetimindeki 01 RL 438 plakalı otomobil ile Mehmet Emin Uçar'ın kullandığı 01 RZ 863 plakalı kamyonet çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Bedir yaralanırken yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen eşi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırılırken eşinin de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı
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