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Bacağı kırılan tedavi edildi

’ın ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan sokak köpeği belediye ekipleri tarafından tedavi edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 16:47
Bacağı kırılan köpek tedavi edildi

ilçe girişinde bir otomobilin çarpması sonucu bir bacağı kırılan sokak köpeğini görenler belediye ekiplerine haber verdi. Tedavi edilmesi için barınağa götürülen köpeğin yapılan kontrollerinde sağ ön bacağının kırıldığı belirlendi.

ALÇIYA ALINDI

Köpeğin bacağı alçıya alınarak tedavisine başlandı.

Sokak havanlarının korunması ve sağlık sorunlarının giderilmesi konusunda belediyenin bütçesinden 200 bin lira ayrıldığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu esas alarak ilçemizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yasa kapsamında sokak hayvanlarının bakıma muhtaç, yaralı, güçten düşmüş olanları tüm bakım ve tedavileri yapılıp kısırlaştırılıp, kuduz aşıları yapılıp, kulak küpesi takılıp kayıt altına alındıktan sonra yasa gereği alındıkları yere bırakılıyor. Sağlık durumları kötü olan sokak hayvanları veteriner hekimimize ulaştırılarak tedavi altına alınıyor" dedi.

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Bacağı kırılan köpek tedavi edildi
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