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Döne'yi öldüren eski eşi tutuklandı!

'nın Turgutlu ilçesinde, nedeniyle bir ay önce boşandığı eski eşi 'yu (28) av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçan ve bir süre sonra jandarmaya teslim olan Erkan Tankız (34), çıkarıldığı tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 16:13
Döne'yi öldüren eski eşi tutuklandı!

Olay, 20 Haziran Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında, kırsal Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçı , bir ay önce nedeniyle boşandığı, 1 çocuğunun annesi ile konuşmak için evine gitti.

TESLİM OLDU

Ancak Aksu'nun kendisiyle görüşmek istememesi üzerine Tankız, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öldürülen Döne Aksu, toprağa verildi. Olaydan sonra kaçarak, ortadan kaybolan katil zanlısı Erkan Tankız, geçen perşembe günü jandarmaya teslim oldu. Jandarma karakolundaki sorgusu tamamlanan Erkan T., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Döne'yi öldüren eski eşi tutuklandı!
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