Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘En uzun kız’ sandığa ailesiyle geldi

‘En uzun kız’ sandığa ailesiyle geldi

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
‘En uzun kız’ sandığa ailesiyle geldi
'ün Safranbolu ilçesinde, 4 yıl önce 2 metre 13.5 santim boyuyla "Dünyanın 18 Yaş Altı En Uzun Boylu Genç Kızı" olarak 'na giren Rumeysa Gelgi (21), oyunu kullandı. Doğuştan "Weaver Sendromu" rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 4 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi ile oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu'na gitti. Walker desteği olmadan ayağa kalkamayan Gelgi'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü. 1047 numaralı sandıkta oyunu kullanan Gelgi, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘En uzun kız’ sandığa ailesiyle geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN