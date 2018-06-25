‘En uzun kız’ sandığa ailesiyle geldi

Karabük
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Safranbolu ilçesinde, 4 yıl önce 2 metre 13.5 santim boyuyla "Dünyanın 18 Yaş Altı En Uzun Boylu Genç Kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı
'na giren Rumeysa Gelgi (21), oyunu kullandı. Doğuştan "Weaver Sendromu" rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 4 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi ile oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu'na gitti. Walker desteği olmadan ayağa kalkamayan Gelgi'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü. 1047 numaralı sandıkta oyunu kullanan Gelgi, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı.