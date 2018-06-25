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Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, 'a tebrik

Yunanistan Başbakanı Çipras, 'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 19:48 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 20:01
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, , Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonla görüştü. Görüşmede Yunanistan Başbakanı Çipras, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerini önümüzdeki süreçte de güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

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Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
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