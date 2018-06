Halk arasında sarı kız adıyla bilinen eklem bacaklı örümcek, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Genellikle kurak yerleri seven bu örümcek, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından bazı riskler oluşturuyor. Diğer örümcek türlerinden farklı olan ve Bilecik'te ilk defa görülen 'Sarı Kız' için önlemler alındı. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir kavanoz içinde muhafaza edilen örümcek; böcek, sinek ve et ile besleniyor.