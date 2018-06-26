Kan davasına üçüncü kurban

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde pazar günü aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz
ile Yazan ailesinden Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan da yaralandı. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı tedbir alırken öldürülen Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul
'dan Erzurum'a doğru yola çıktı. Ancak Savaş Durmaz, Erzincan'daki dinlenme tesisinde silahla vurularak, öldürüldü. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Seçim
alanında kan davası nedeniyle meydana gelen ve iki aileden birer kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olayın devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor, adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.