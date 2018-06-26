Kayseri'de, helikopterle Hint keneviri taraması

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada, il merkezi ve kırsalda Hint keneviri ekilebilecek yerlerin tespiti için çalışma yapıldı. Narkotik polisi ve jandarma, Emniyet Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'ndan gelen polis helikopteri ile kent merkezi ve Talas, Hisarcık, Ali Dağı ve Kıranardı kırsallarında Hint keneviri taraması yaptı. Yaklaşık 100 kilometre alanın didik didik tarandığı çalışmada, belirlenen bölgelerde polis ve jandarma çalışma başlatacak.

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