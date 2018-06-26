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'de, helikopterle taraması

'de, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri, ekimi yapılabilecek bölgelerde helikopterle havadan denetim yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 14:09
Kayseri'de, helikopterle Hint keneviri taraması

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada, il merkezi ve kırsalda ekilebilecek yerlerin tespiti için çalışma yapıldı. Narkotik polisi ve jandarma, Emniyet Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'ndan gelen polis helikopteri ile kent merkezi ve Talas, Hisarcık, ve Kıranardı kırsallarında Hint keneviri taraması yaptı. Yaklaşık 100 kilometre alanın didik didik tarandığı çalışmada, belirlenen bölgelerde polis ve jandarma çalışma başlatacak.

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Kayseri'de, helikopterle Hint keneviri taraması
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