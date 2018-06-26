Simav’da ilk defa üniversite sınavı yapılacak

Simav'da ilk defa yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) Koordinasyon Kurulu toplantısına, Koordinasyon Kurulu Başkanı Kaymakam Türker Çağatay Halim, YGS Koordinatörü Doç.Dr. Murat Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Nüfus Müdürü Lokman Karagöz, Belediye Başkanı Süleyman Özkan katıldı.

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) Koordinasyon Kurulu Başkanı Kaymakam Türker Çağatay Halim, Yüksek Öğretine Geçiş Sınavının Simav'da ilk kez yapılmasından mutlu olduklarını, gençlerin bu sınava girmek için farklı il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayıp, bu uygulama ile ilçe merkezinden bin 250'ye yakın gencin Simav'da sınava gireceğini belirtti.

YGS koordinatörü, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Murat Özalp, "Simav'da ilk kez yapılacak olan sınava 600 civarında dışarıdan olmak üzere toplam bin 826 kişinin katılacağını, bu sınav için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. Özalp, "Sınavlar için ilçemizdeki Teknoloji Fakültesi, Osmanbey Ortaokulu, Dört Eylül Ortaokulu, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, Simav Anadolu Lisesi, Fen Lisesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sınav salonları ve sınav görevlileri belirlendi" dedi.

Simav'da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) için Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, Belediye Başkanlığı tarafından karşılama ekibi kurulduğu, Zabıta birimlerince öğrencilere yardımcı olunacağı bildirildi. Öte yandan ilçede bulunan otel, lokanta ve kafe işletmecileri tarafından, sınava girecek öğrencilere özel indirim uygulanacağı belirtildi.