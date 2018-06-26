Son dakika: AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul'da yağış için saat verildi

Meteorolojinin şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış Edirne'de başladı. Balkanlar üzerinden gelen şiddetli yağış kentte etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede kenti etkisi altına alan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Vatandaşlar, sağanak yağıştan olumsuz etkilenirken sürücüler de zor anlar yaşadı.

Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN YENİ SAAT VERİLDİ!

İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgisine göre, İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada İstanbul için bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları istendi.

Saat 14:30 sularında Meteoroloji'den İstanbul bir uyarı daha yapıldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışa ilişkin yapılan uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; bugün 17:00-22:00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Etkili olacak kuvvetli yağışta ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı konusunda uyardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI: ÖĞLE SAATLERİNDE HAZIRLIKLI OLUN

Valiliğin twitter adresinden yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul'da etkili olacağı duyuruldu.

Açıklama şöyle; "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir.

Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir"

İBB AKOM 'DAN DOLU UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM İstanbul'da bugün beklenen şiddetli dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada Özel araçların doludan zarar görmesini engellemek için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM yaptığı açıklamada özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtirken AKOM ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisi altına girecek. Yağışların bölgesel olacağı zaman zaman dolu şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Raporda, Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi olabileceği belirtiliyor. Özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için kapalı alanlarda muhafaza edilmesi öneriliyor. Üç gün süreceği tahmin edilen yağışların fırtına şeklinde aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ihbar doğrultusunda ekiplerini alarma geçirerek muhtemel riskli bölgelere ekiplerini sevk etti. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tedbirlerini alıyor."

BELEDİYELERDEN MEGAFONLU UYARI

İstanbul'da bugün beklenen dolu yağışına karşı uyarılar peş peşe geliyor. Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri sokaklarda megafonla anons yaparak, vatandaşları dolu yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteorolojinin İstanbul'da dolu yağışının etkili olacağını açıklamasının ardından belediyeler teyakkuza geçti. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sokakları araçlarıyla gezerek vatandaşlara dolu ve şiddetli yağış konusunda uyardı. Zabıta aracından yapılan anonslarda ,"Meteorolojik veriler göre bugün şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Gerekli tedbirlerinin alınması önemle rica olunur" denildi. Ayrıca zabıta ekipleri market ve dükkanların dışarıda bulunan tezgahların yağıştan zarar görmemesi için iç kısmı alması konusunda esnafı uyardı. Esnaf da belediyenin uyarısı için teşekkür ederek, tezgahları dükkanların iç kısmına aldı.

EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ

Trakya Bölgesi'nde beklenen yağış Edirne'de başladı. Kısa sürede etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası kentin cadde ve sokakları göle döndü.

Meteorolojinin şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış Edirne'de başladı. Balkanlar üzerinden gelen şiddetli yağış dalgası kentte etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede kenti etkisi altına alan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Vatandaşlar, sağanak yağıştan olumsuz etkilenirken, sürücülerde zor anlar yaşadı.

Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.