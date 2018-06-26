Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sürücünün çarpıp kaçtığı yavru köpeğe şefkat eli

Sürücünün çarpıp kaçtığı yavru köpeğe şefkat eli

'ın Saraykent ilçesinde traktörün çarpıp kaçtığı yavru sokak köpeğinin bulan gençler köpeğin tedavisi için seferber oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 14:12
Sürücünün çarpıp kaçtığı yavru köpeğe şefkat eli

Traktörün çarpması sonucu sağ arka ayağı kırılan yavru sokak köpeğine Saraykent'te yaşayan Emre Atak ve adlı iki arkadaş sahip çıktı. Yol kenarında ayağı kırık sokak köpeğini bulan iki arkadaş veteriner hekim çağırdı. yavru köpeğin sağ ayağının kırıldığını tespit etti. İlçede tedavisi edilemeyen köpeğin karnını süt ile doyuran iki arkadaş köpeği tedavi edilmesi için Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK!

Yozgat'ta yaralı yavru köpeğin tedavisini yapacaklarını anlatan Veteriner Hekim Yavuz Tekin,"Hayvanımız traktör kazası geçirmiş, iki genç arkadaşımız da bulup bize haber verdi. Köpeğimizin sağ arka ayağında kırık mevcut ama hayati bir tehlikesi yok. Yozgat Barınağına götürüp orada tedavi ettireceğiz. Tedaviden sonra köpeğimiz yüzde 90 sağlığına kavuşur. Köpeğimizin herhangi bir travma ve rahatsızlığı yok. Bir ameliyatla kurtulur" dedi. Yavru köpeği bulan gençlerden Sinan Şahin,"Saraykent meydanında traktör köpeğin üzerinden geçmiş sağ arka bacağı kırılmış. Biz de veteriner hekimi aradık, geldi teşhisini koydu. Köpeğin Yozgat barınağına götürülüp ameliyat edileceğini ve barınakta bakılacağını söyledi" şeklinde konuştu. Emre Atak da köpeğe öğle saatlerinde bir traktörün çarpıp kaçtığını söyleyerek tedavisi için veteriner hekim çağırdıklarını dile getirdi.

Tekstilkent’te kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürücünün çarpıp kaçtığı yavru köpeğe şefkat eli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN