8 şehirde 8 cinayet

Kırıkkale
'nin Keskin ilçesinde yaşayan Ali Uçaçelik (55), önceki gece tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Özgül Uçaçelik'i, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla, karnından bıçaklayarak öldürdü. Bağrı
şmaları duyan çiftin komşusu Hüseyin Dönmez ise polisi aradıktan sonra Uçaçelik ailesinin kapısını çaldı. Ali Uçaçelik'ten eşini öldürdüğünü öğrenen Dönmez, polise teslim olmasını istedi. Komşusuna tepki gösteren Ali Uçaçelik ise içeri girip pompalı tüfeğini aldı. Bunun üzerine Hüseyin Dönmez kaçmaya başladı. Öfkeli koca ise peşinden birkaç kez ateş ettiği komşusunu adliyeye kadar kovaladı. Bu sırada adliyede görevli nöbetçi polis memuru, havaya ateş açarak Dönmez'i içeriye aldı. Adliye binasının penceresinden de içeriye ateş açan Uçaçelik, olay yerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan Ali Uçaçelik (55), önceki gece tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Özgül Uçaçelik'i, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla, karnından bıçaklayarak öldürdü. Bağrışmaları duyan çiftin komşusu Hüseyin Dönmez ise polisi aradıktan sonra Uçaçelik ailesinin kapısını çaldı. Ali Uçaçelik'ten eşini öldürdüğünü öğrenen Dönmez, polise teslim olmasını istedi. Komşusuna tepki gösteren Ali Uçaçelik ise içeri girip pompalı tüfeğini aldı. Bunun üzerine Hüseyin Dönmez kaçmaya başladı. Öfkeli koca ise peşinden birkaç kez ateş ettiği komşusunu adliyeye kadar kovaladı. Bu sırada adliyede görevli nöbetçi polis memuru, havaya ateş açarak Dönmez'i içeriye aldı. Adliye binasının penceresinden de içeriye ateş açan Uçaçelik, olay yerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. ELEKTRİK DİREĞİNDE CESET İstanbul
Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nin avlusunda 45-50 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin kimliği araştırılıyor. Aydın
'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelin havuzunun temizliği yüzünden 2 çalışan arasında çıkan kavgada Baran D. (21) tarafından bıçaklanan Mehmet Muammer Üstünel (65) öldü. Uşak
'ta, çiğköfte dükkanı işleten Tahir Ö. (49), daha önce yanında çalışan ve aralarında husumet oluşan Alican Şahin'i (20), çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Kütahya
'nın Gediz ilçesine bağlı Yunuslar köyünde yaşayan ve çobanlık yapan Yusuf Yıldız (62) daha önce hayvan otlatmaktan dolayı tartıştığı ve husumetli olduğu Kerim Yılmaz'la (32) Akkaya köyü sınırında yeniden tartıştı. Bu sırada, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Yıldız, Kerim Yılmaz'ı öldürdü. Samsun
'un Bafra ilçesinde Ahmet A. ve Ümit A. ile Süleyman Öksüz arasında selam verme tartışması kavgaya dönüştü. Süleyman Öksüz, tabancayla vurularak öldürüldü. Ümit A. da yaralandı. Hatay Dörtyol
'da bir gazinoda çıkan silahlı kavgada yaralanan Muhammed Güven kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ağrı Doğubayazıt'ta Mevlüt B.'nin elektrik direğine bağlı halde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hakan GÖKKAYA - İhsan TUNÇOĞLU - Barış SAVAŞ /
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