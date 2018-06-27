Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Acun Ilıcalı’nın acı günü

’nın acı günü

’nde çekimleri devam eden Survivör ekibinde görevli (24) sokakta yürürken, çantasını gasp etmele çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Baycın'ın ölümü Survivör ekibinde büyük üzüntü yaratırken, hesabından yaptığı paylaşımla ylaşadığı üzüntüyü dile getirip ailesine başsağlığı diledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 21:56 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 21:58
Acun Ilıcalı’nın acı günü

'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivör ekibinde görevli , iddiaya göre bugün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı. Alper Aycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Aycın'ı kalbinden bıçakladı. Aycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı. Nişanlı olduğu öğrenilen Aycın'ın, Ilıcalı'nın en yakın ekibinden olduğu belirtildi.
, Aycın'ın öldürülmesi ile ilgili hesabından açıklama yaptı. Olaydan büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" dedi.

KKTC'DE YARI FİNAL CANLI YAYINI İPTAL EDİLDİ
Olay nedeniyle 'de bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Bu arada Survivör yarışma programı süresince ilk kez böyle bir üzücü olayın yaşandığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acun Ilıcalı’nın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN