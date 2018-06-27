Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ava giderken avlandı

Ava giderken avlandı

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
Ava giderken avlandı
Bahçelievler'de bir kadın, boşanma aşamasındaki kocasına karşı delil bulmak için dedektif olarak tuttuğu sahte polis tarafından dolandırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Zeynep M.D., kendisine şantaj yapan dolandırıcı Şükrü Y.'ye arabasının yanı sıra binlerce lirasını kaptırdı.
Şükrü Y. ve oğlu Servet Y. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık ve şantaj" suçlarından dava açıldı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri isteniyor. Mahkeme, Şükrü Y.'yi İçişleri Bakanlığı'na sordu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ava giderken avlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN