Ava giderken avlandı

İstanbul
Bahçelievler'de bir kadın, boşanma aşamasındaki kocasına karşı delil bulmak için dedektif olarak tuttuğu sahte polis tarafından dolandırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Zeynep M.D., kendisine şantaj yapan dolandırıcı Şükrü Y.'ye arabasının yanı sıra binlerce lirasını kaptırdı.
Şükrü Y. ve oğlu Servet Y. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık ve şantaj" suçlarından dava açıldı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri isteniyor. Mahkeme, Şükrü Y.'yi İçişleri Bakanlığı'na sordu.