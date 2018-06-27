Babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Alican Kurdaş'ın, "Bomba düzeneği kurarak 3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", "Patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "Tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından toplam 43 yıl 6 aydan 71 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Kurdaş, "Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var; babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Alican Kurdaş ile avukatı hazır bulundu.

Söz alan Alican Kurdaş, patlayıcının parça tesirli olmadığını ilk günden beri söylediğini savunarak, "Bu patlayıcıyı kendim yaptım, bir yerden almadım. İsteseydim kilolarca yapabilirdim, biraz daha etkili şekilde bir patlama oluşturabilirdim. Ancak ben 110 gram ile yetindim. Fazla büyük yapmama hiçbir engel yoktu. 110 gram internette örnek olarak aldığım gramaj. İmalatçıları tarafından deneme videoları bulunan patlayıcı gramıdır. Bu yüzden bu gramajı esas aldım. Patlamanın internetteki videolardaki haliyle kalacağını zannediyordum. Bu kadar şiddetli basınç yapması tahminimce kutudan kaynaklanmıştır. Zaten içinde parça tesiri olmadığı aşikar. Ateşleyici fünyeyi de kendim yaptım" dedi.

SAVCI 71 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Sanık Kurdaş'ın, maaşını arttırmayan babasını öldürmek kastıyla bomba düzeneği hazırladığı iddia edilen mütalaada, Kurdaş'ın soğukkanlılıkla davranıp kararından vazgeçmediği, tanınmamak için motosikletçi kaskı takarak hazırladığı bomba kutusunu babasının işyerine götürerek babasına verilmek üzere teslim ettiği belirtildi. Özdemir Osman Kurdaş'ın kutuyu açtığında bombanın patladığı ve Özdemir Osman Kurdaş'ın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilen mütalaada, sanığın babasına karşı eyleminde dolayı, "Bomba düzeneği oluşturmak suretiyle tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi. Aynı eylemde Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik'in de basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilen mütalaada, "Bomba düzeneği hazırlamak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2'şer kez 13 yıldan 20 yıla hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları istendi. Savcı, sanığın, "Patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "Tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından da ayrıca 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi.

'BABAMA KENDİMİ AFFETTİRMEK İSTİYORUM'



Son sözü sorulan sanık Kurdaş, "Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var; babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.



Sanığın avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi. Sanığın avukatına son savunması için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alican Kurdaş'ın 31 Kasım 2016 tarihinde babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket gönderdiği, paketi açan babasının ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor.