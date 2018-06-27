İşadamı Atilla Uras hayatını kaybetti

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yaşayan ünlü iş adamı Atilla Uras
yaşamını yitirdi. Bodrum'daki beş yıldızlı iki otelin ve eski Marmarabank'ın sahibi olan ünlü iş adamı 81 yaşındaki Atilla Uras, dün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesinin, Uras'ın cenazesini alarak İstanbul'a götüreceği öğrenildi. Bu arada Atilla Uras, vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları Victoria Yasemin Uras ve Nilüfer Uras ile miras nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu.