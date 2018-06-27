Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İşadamı Atilla Uras hayatını kaybetti

İşadamı hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27.6.2018
İşadamı Atilla Uras hayatını kaybetti
'nın ilçesinde yaşayan ünlü yaşamını yitirdi. Bodrum'daki beş yıldızlı iki otelin ve eski Marmarabank'ın sahibi olan ünlü iş adamı 81 yaşındaki Atilla Uras, dün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesinin, Uras'ın cenazesini alarak İstanbul'a götüreceği öğrenildi. Bu arada Atilla Uras, vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları Victoria Yasemin Uras ve Nilüfer Uras ile miras nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşadamı Atilla Uras hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN