Kötü kokunun kaynağı bulunamadı

Cumartesi gününden bu yana Başiskele Karadeniz Mahallesi sakinlerini rahatsız eden kötü koku için Kocaeli AFAD, İSU, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tespit ve temizlik çalışmalarına devam etti. Olay yerinde incelemeler yapan AFAD, Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak civarında yoğunlaşan kokunun 5-6 rögardan çıktığını tespit etti. Bazı evlerde de yoğun şekilde alınan kokunun kanalizasyon hatlarından gelmesi dolayısıyla hatlar tazyikli suyla İSU'ya yıkatıldı. Yıkamayla azalan koku tamamen yok edilemeyince Sakarya AFAD Birlik Müdürlüğü'nden destek istendi. Rögarlarda yapılan yeni ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede bir atık tesisine yakın rögarda yapılan ölçümlerde bulunan kimyasal bulgular, bir süre beklendikten sonra yapılan yeni ölçümlerde bulunamadı. Kanalizasyon hattından alınan sıvıyı cihazlarla inceleyen AFAD ekibi, sıvıda da tehlikeli bir bulgu tespit edemedi. Sanayi atıklarının kanalizasyon hattına verildiği tahmini yapılan kötü koku için incelemelerin sürdüğü ve İSU'nun da kanalizasyon hattını belirli periyotlarla tazyikli suyla yıkamaya devam edeceği bildirildi.

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