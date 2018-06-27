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Son dakika: 'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü

Son dakika haberi... İlk belirlemelere göre uçağın pilotunun öldüğü belirlendi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 09:53
Son dakika: Adıyaman'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü

Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının 'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti.

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Adıyaman'ın Besni ilçesi yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

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Son dakika: Adıyaman'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü
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