FETÖ şüphelisi Gaziantep'te yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz merkezde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları 'ByLock' isimli programı kullandığı tespit edilen ve daha önceden Hakkari Üniversitesinde öğrenci olan bir şahıs 19 Haziran'da Gaziantep ili Nizip ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlasevk edilenlen şüpheli, 22 Haziran'da tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."