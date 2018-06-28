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şüphelisi 'te yakalandı

'de yürütülen / soruşturması kapsamında aranırken 'te yakalanan zanlı, tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:32
FETÖ şüphelisi Gaziantep'te yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince / bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz merkezde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları 'ByLock' isimli programı kullandığı tespit edilen ve daha önceden Üniversitesinde öğrenci olan bir şahıs 19 Haziran'da ili Nizip ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlasevk edilenlen şüpheli, 22 Haziran'da tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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FETÖ şüphelisi Gaziantep'te yakalandı
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