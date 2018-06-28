İBB Akom'dan İstanbul için Meteoroloji son dakika yağış uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?

AKOM ve Meteoroloji'nin son dakika uyarılarından sonra İstanbul'da beklenen yağış başladı. Gök gürültülü ve kısa süreli sağanak yağışa neden olması beklenen yağışlı hava kütlesi, Marmara Denizi üzerinden İstanbul'a doğru ilerliyor. Kısa süreli yağışın 1,5 saat içerisinde başlaması bekleniyor. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansırken, AKOM'dan yapılan açıklamada ise yağışın özellikle Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul'da şiddetli yağışın bir saat sonra başlaması bekleniyor! - İstanbul için son dakika yağış uyarısı!

AKOM 5 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" açıklamasını yaptı.