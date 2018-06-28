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'dan İstanbul için yağış uyarısı! İstanbul nasıl olacak?

'dan yapılan tahminlerine göre, 1 saat içerisinde İstanbul'un ilçeleri Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş'ta kuvvetli yağış bekleniyor. Geçilen hava durumu uyarısında ayrıca, "saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü şeklinde devam etmesi bekleniyor" ifadelerine de yer verildi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 15:41
İBB Akom'dan İstanbul için Meteoroloji son dakika yağış uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?

ve 'nin uyarılarından sonra İstanbul'da beklenen yağış başladı. Gök gürültülü ve kısa süreli a neden olması beklenen yağışlı hava kütlesi, Marmara Denizi üzerinden İstanbul'a doğru ilerliyor. Kısa süreli yağışın 1,5 saat içerisinde başlaması bekleniyor. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansırken, AKOM'dan yapılan açıklamada ise yağışın özellikle Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul'da şiddetli yağışın bir saat sonra başlaması bekleniyor! - İstanbul için son dakika yağış uyarısı!

AKOM 5 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü şeklinde devam etmesi bekleniyor" açıklamasını yaptı.

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İBB Akom'dan İstanbul için Meteoroloji son dakika yağış uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?
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