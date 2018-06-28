İznik Gölü'nde kaybolan üniversiteli Emirhan'ın cesedi bulundu

RÜZGARIN ETKİSİYLE…

Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy'de oturan Adil Beyazıt (19) ile kuzenleri Emirhan Beyazıt (18) ve Abdullah Küçükoğlu (19) dün, Beyazıt Ailesi'ne ait çiftliğe geldi. Saat 20.30 sıralarında, sandal ile göle açılan 3 kuzen iddiaya göre, yüzmek için suya atladı. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sandal uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı. Adil Beyazıt yüzerek kıyıya yaklaşırken, yan taraftaki bir başka çiftlikten yardım seslerini duyan vatandaşlar olay yerine giderek genci sudan çıkardı. Adil Beyazıt'ın, kuzenlerinin gölde boğulma tehlikesi yaşadığını söylemesi üzerine jandarmaya haber verildi.