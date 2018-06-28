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'taki iddiası

Küçük yaştaki çocuğa da bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:25
Tokat'taki cinsel istismar iddiası

Küçük yaştaki çocuğa da bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. 'ta küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 5'i şartıyla salıverildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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Tokat'taki cinsel istismar iddiası
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