3 yaşındaki çocuğunu döverek öldüren baba Oğuz Köklü beraat etti

İstanbul
Bağcılar'da 3 yaşındaki İzzet Aydın Köklü'nün ölümüne ilişkin davada 4 yıldır sanık olarak yargılanan anne baba Fatma-Oğuz Köklü beraat etti. İddianameye göre; olay 4 yıl önce Bağcılar'da yaşandı. 5 çocuğu olan baba, İzzet'i dövdü. Çocuk fenalaştı ve öldü. Baba, ailesiyle birlikte cesedi Bursa
Orhangazi'ye götürdü ve gömdü. Çocuğu darp etmediğini iddia eden baba ifadesinde "Yataktan düşmüştü. Astımı vardı. Öldü, onu gömdüm" derken, anne ise "Çocuğu dövdü. Oğlum darp nedeniyle öldü" diye konuştu. Hazırlanan mütalaada ise babanın çocuğu gömdüğünü beyan ettiği yerde yapılan aramada cesedin bulunamadığı ve cesede otopsi yapılamadığı için kesin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi. 24 yıl hapis istenen baba ve 8 yıl hapis istenen anne, "Suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraat etti.