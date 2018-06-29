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3 yaşındaki çocuğunu döverek öldüren baba Oğuz Köklü beraat etti

Üç yaşındaki oğlunu döven, ölünce ’ya götürüp gömdüğünü itiraf eden baba, çocuğun cesedinin beyan edilen yerde bulunamaması nedeniyle beraat etti

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
3 yaşındaki çocuğunu döverek öldüren baba Oğuz Köklü beraat etti
Bağcılar'da 3 yaşındaki İzzet Aydın Köklü'nün ölümüne ilişkin davada 4 yıldır sanık olarak yargılanan anne baba Fatma-Oğuz Köklü beraat etti. İddianameye göre; olay 4 yıl önce Bağcılar'da yaşandı. 5 çocuğu olan baba, İzzet'i dövdü. Çocuk fenalaştı ve öldü. Baba, ailesiyle birlikte cesedi Orhangazi'ye götürdü ve gömdü. Çocuğu darp etmediğini iddia eden baba ifadesinde "Yataktan düşmüştü. Astımı vardı. Öldü, onu gömdüm" derken, anne ise "Çocuğu dövdü. Oğlum darp nedeniyle öldü" diye konuştu. Hazırlanan mütalaada ise babanın çocuğu gömdüğünü beyan ettiği yerde yapılan aramada cesedin bulunamadığı ve cesede otopsi yapılamadığı için kesin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi. 24 yıl hapis istenen baba ve 8 yıl hapis istenen anne, "Suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraat etti.
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3 yaşındaki çocuğunu döverek öldüren baba Oğuz Köklü beraat etti
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