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Bir i, 80 dönümlük tarlayı bakın ne yaptı?

'ın merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde, inden çıktığı tahmin edilen da büyük maddi hasar meydana geldi. haberine göre, itfaiyeye haber verilmesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, 80 dönümlük buğday tarlasının küle dönmesine yol açtı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 16:31
Bir sigara izmariti, 80 dönümlük tarlayı bakın ne yaptı?

'da inden dolayı çıkan da 80 dönüm buğday kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde bir buğday tarlasında sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüyerek kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Yangında 80 dönüm buğday kül olurken, bazı ağaçlar ise zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bir sigara izmariti, 80 dönümlük tarlayı bakın ne yaptı?
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