Bir sigara izmariti, 80 dönümlük tarlayı bakın ne yaptı?

Elazığ'da sigara izmaritinden dolayı çıkan yangında 80 dönüm buğday kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde bir buğday tarlasında sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüyerek kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Yangında 80 dönüm buğday kül olurken, bazı ağaçlar ise zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.