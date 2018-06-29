İşe gidiyorum diye evden çıkan terzi ortadan kayboldu

İstanbul Pendik'teki evinden Şişli'deki dükkana gidiyorum diye çıkan terzi ortadan kayboldu. Günlerdir eşinden haber alamayan ve hayatından endişe eden Rukiş Çelik ise elindeki fotoğrafla sokak sokak gezerek eşini arıyor. 23 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Pendik Yakacık Ertuğrul Gazi Mahallesi Kazdağı Sokak'taki evinden Şişli'deki terzi dükkanına gidiyorum diyerek çıkan 64 yaşındaki İsmail Çelik, sırra kadem bastı. İsmail Çelik'in eşi Rukiş Çelik ise akşam saatlerinde eşinden haber alamayınca paniğe kapılarak telefonunu aramaya başladı. Telefonu açık olan İsmail Çelik'in cevap vermemesi üzerine eşi ve çocukları korkuya kapıldı.



ELİNDE FOTOĞRAFLA SOKAK SOKAK EŞİNİ ARIYOR!

Rukiş Çelik isimli kadın seçimden bir gün önce ortadan kaybolan eşi İsmail Çelik'in hayatından endişe ediyor. Günlerdir eşinden haber alamayan Rukiş Çelik eline aldığı fotoğrafla eşini sokak sokak aramaya başladı. Beyoğlu ve Şişli'nin sokaklarında gezen kadın eşini bulmak için yardım istiyor.



"İŞE GİDİYORUM DİYE ÇIKTI"

Elinde fotoğrafıyla sokak sokak eşini arayan Rukiş Çelik, "Şarjı var arıyorum cevap verilmiyor. Bir kere daha böyle oldu 18-20 gün eve gelmedi, iş yerine de gitmedi. Bilmiyorum artık alkol mü alıyor, epilepsi hastası mı ben de bilmiyorum. İşe gidiyorum diye çıktı, 600 lira alacağı vardı, daha da dönmedi. Kimse bize yardımcı olmuyor, ben bu adamı nasıl bulacağım. Ben Beyoğlu'nun alt sokaklarında aradım bulamadım" dedi.