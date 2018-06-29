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kimdir? Gerçek ismi nedir? İşte tüm merak edilenler…

Edebiyat dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan 'in kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Yazdığı şiirler ile geniş kitleler tarafından tanınan Küçük İskender'in özel yaşamını, kariyerini ve gerçek ismini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Küçük İskender kimdir? Gerçek ismi ne?

Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:02
Küçük İskender kimdir? Gerçek ismi nedir? İşte tüm merak edilenler…

Ünlü şair basında yer alan haberlerin ardından gündem olmaya devam ediyor. Küçük İskender'in hayatına dair merak ettikleri detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar da Küçük İskender'in bilinmeyenlerini araştırıyor. İşte, Küçük İskender hakkında merak edilen detaylar...

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi "Ağır Roman" ile oyunculuğa da adım atan Küçük İskender'in tam adı Derman İskender Över'dir. 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Küçük İskender, Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, ancak burayı da tamamlamadı.

1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

İstanbul'da Baba Zula, Rashit, Teoman, Gripin, , Zakkum, Derya Köroğlu, , , Nejat Yavaşoğulları, Model, Flört, gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Küçük İskender, Mustafa Altıoklar'ın yönettiği Ağır Roman ve O Şimdi Asker adlı filmlerde de rol almıştır. Son olarak "İkinci Waliz" adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurlarıyla buluşan Küçük İskender'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü söyleniyor.

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Küçük İskender kimdir? Gerçek ismi nedir? İşte tüm merak edilenler…
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