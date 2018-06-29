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O satıcıyı, giydiği tişört ele verdi

’de resmi baskılı tişört giyerek uyuşturucu satıcısı olduğunu belli eden şahıs, polis ekiplerinin baskını sonucu yakalandı. Yapılan operasyon sonrasında şahsın aracında üzerinden uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırıcı ve özendirici paylaşımlarda bulunduğu suç unsuru tişört ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 17:12
O satıcıyı, giydiği tişört ele verdi

Cumhuriyet Başsavcılığın sosyal medya üzerinden fotoğrafı paylaşarak özendirme suçu işleyen şahsın yakalanması için soruşturma başlattı.

Ataşehir'de uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon

ŞEHİR MERKEZİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ!

Soruşturma kapsamında başlatılan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce şehir merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

TİŞÖRTTEKİ UYUŞTURUCU LOGOSU

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.T.'nin üzerinde uyuşturucu maddenin logosu bulunan tişört giyerek dolaştığı, sosyal paylaşım sitelerinde bu tişört ile çekilmiş fotoğraflar paylaşarak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair mesajlar verdiği ve kullanımını özendirdiği tespit edildi.

Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş

TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonrasında şahsın aracında üzerinden uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırıcı ve özendirici paylaşımlarda bulunduğu suç unsuru tişört elde edildi. Şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirmek' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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O satıcıyı, giydiği tişört ele verdi
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