O satıcıyı, giydiği tişört ele verdi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığın sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde fotoğrafı paylaşarak özendirme suçu işleyen şahsın yakalanması için soruşturma başlattı.

ŞEHİR MERKEZİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ!

Soruşturma kapsamında başlatılan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce şehir merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

TİŞÖRTTEKİ UYUŞTURUCU LOGOSU

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.T.'nin üzerinde uyuşturucu maddenin logosu bulunan tişört giyerek dolaştığı, sosyal paylaşım sitelerinde bu tişört ile çekilmiş fotoğraflar paylaşarak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair mesajlar verdiği ve kullanımını özendirdiği tespit edildi.

Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş

TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonrasında şahsın aracında internet üzerinden uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırıcı ve özendirici paylaşımlarda bulunduğu suç unsuru tişört elde edildi. Şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirmek' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.