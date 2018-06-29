Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Zonguldak'ta Ali Akyol engelli eşini yanmaktan son anda kurtardı

'ta Ali Akyol engelli eşini yanmaktan son anda kurtardı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
Zonguldak'ta Ali Akyol engelli eşini yanmaktan son anda kurtardı
'ın Kdz. Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede evin her yerini sardı. Ev sahibi Ali Akyol, yürüme engelli eşi Türkan Akyol'u kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Akyol, engelli eşini komşularının da yardımı ile balkondan indirerek kurtarmayı başardı. Ancak aile yangının ardından evsiz kaldı. Yanan evde inceleme yapan Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan mağdur aileye yeni bir ev yapılması için çalışmalara başlayacağını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta Ali Akyol engelli eşini yanmaktan son anda kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN