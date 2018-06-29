Zonguldak'ta Ali Akyol engelli eşini yanmaktan son anda kurtardı

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Kdz. Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta 5 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın
çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede evin her yerini sardı. Ev sahibi Ali Akyol, yürüme engelli eşi Türkan Akyol'u kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Akyol, engelli eşini komşularının da yardımı ile balkondan indirerek kurtarmayı başardı. Ancak aile yangının ardından evsiz kaldı. Yanan evde inceleme yapan Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan mağdur aileye yeni bir ev yapılması için çalışmalara başlayacağını söyledi.