Dev orkinosla 27.5 saat savaş

Türkiye
ve dünyanın sayılı olta balıkçılarından olan Savaş Dursun
, geçtiğimiz 18 Haziran sabahı, saat 09.00 sıralarında, balık avlamak için, yanındaki iki arkadaşı ile birlikte tekneyle, Çanakkale
'deki Saros Körfezi
'nden denize açıldı. Dursun'un oltasına, saat 13.50'de, yaklaşık 400 kiloluk mavi yüzgeçli dev bir orkinos takıldı. Savaş Dursun da, dev orkinosu tekneye çekmek için yormaya başladı. Direnen balık, tekneyi açığa sürükledi. Birkaç saat içinde balığı yorup tekneye çekme hayali kuran Dursun'un mücadelesi geceye sarktı. 'SİNİR HARBİNİ KAYBETTİK'
Suları ve yiyecekleri bitince, geçen teknelerden su ve yemek yardımı alan grup, mücadeleyi gece boyunca sürdürdü. Sabah olduğunda ise dev balık tekneyi 70 kilometre açığa, Yunanistan
karasularının yakınına kadar sürüklemişti. Ne balık ne de Dursun bu mücadeleden vazgeçti. İkinci gün su ve yiyecekleri bitince yeniden yanlarından geçen deniz araçlarından yardım isteyip su ve erzak alan grup, nöbetleşe oltayı tutarak balığı yormak için mücadele etti. Ancak Dursun ve arkadaşları, dev orkinosla mücadeleyi 27.5 saat sürdürebildi. Daha fazla dayanamayan ekip, oltanın ipini keserek orkinostan ayrıldı. İki saat süren deniz yolculuğunun ardından da Saros Körfezi'ne geri döndüler. Dursun, "23 yıldır olta ile balık avlıyorum. 150 kiloya kadar orkinos oltaya vuruyordu. Ama ilk kez bu kadar büyüklükte mavi yüzgeçli dev orkinos vurdu. İlk kez bir balıkla bu kadar uzun süre mücadele ettim. Gücümüz bitti. Sinir harbini kaybettik ama 27.5 saat mücadele ederek dünya rekoru kırdık" diye konuştu.