Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Diyarbakır’da termometreler 51 dereceyi gösterdi

’da termometreler 51 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklıklarının son günlerde arttığı ’da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 15:33
Diyarbakır’da termometreler 51 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugün adeta kavruldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğle saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da termometreler 51 dereceyi gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN