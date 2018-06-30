Filiz enişte kurbanı çıktı

Kayseri
'de yaşayan 16 yaşındaki Filiz Karadavut, 2006'da evinden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Kızlarına ulaşamayan anne ve babası emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. Genç kızla ilgili herhangi bir ipucu bulunamadı. Faili meçhul cinayet
leri çözmek için kurulan özel ekip, Filiz dosyasını yeniden açtı. Soruşturmayı derinleştiren ekip, genç kızın son olarak Nevşehir
'in Avanos İlçesine bağlı Kalaba beldesinde bulunan amcasının oğlunun evine gittiğini ve buradan da eniştesi Ufuk Ç. tarafından alındığını belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ufuk Ç., sorgusunda baldızı Filiz Karadavut'u öldürdüğünü itiraf etti. Genç kızı iple boğduktan sonra Yuvalı mevkisine götürüp önce açık araziye bıraktığını anlatan zanlı, daha sonra buradan alıp bir mağaraya gömdüğünü söyledi. Hala genç kızın ablasıyla evli olan Ufuk Ç.'nin baldızını cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü değerlendiriliyor.