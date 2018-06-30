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Filiz enişte kurbanı çıktı

’de fail meçhul leri çözmek için kurulan özel ekip 12 yıl önce kaybolan Filiz Karadavut’u eniştesinin öldürüp mağaraya gömdüğünü ortaya çıkardı. Enişte tutuklandı

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Filiz enişte kurbanı çıktı
'de yaşayan 16 yaşındaki Filiz Karadavut, 2006'da evinden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Kızlarına ulaşamayan anne ve babası emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. Genç kızla ilgili herhangi bir ipucu bulunamadı. Faili meçhul leri çözmek için kurulan özel ekip, Filiz dosyasını yeniden açtı. Soruşturmayı derinleştiren ekip, genç kızın son olarak 'in Avanos İlçesine bağlı Kalaba beldesinde bulunan amcasının oğlunun evine gittiğini ve buradan da eniştesi Ufuk Ç. tarafından alındığını belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ufuk Ç., sorgusunda baldızı Filiz Karadavut'u öldürdüğünü itiraf etti. Genç kızı iple boğduktan sonra Yuvalı mevkisine götürüp önce açık araziye bıraktığını anlatan zanlı, daha sonra buradan alıp bir mağaraya gömdüğünü söyledi. Hala genç kızın ablasıyla evli olan Ufuk Ç.'nin baldızını cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü değerlendiriliyor.

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Filiz enişte kurbanı çıktı
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