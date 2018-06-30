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Son dakika: 'nın kan donduran ölümüne ilişkin şoke eden sözler!

İstanbul’da sosyal medya aracılığı ile tanıştığı erkek arkadaşının yanına giden ve erkek arkadaşının isteği üzerine alkol almasının ardından şeker komasına girip hayatını kaybeden Hıracı’nın şüpheli ölümüne ilişkin dava başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 12:23
Son dakika: Kübra'nın kan donduran ölümüne ilişkin şoke eden sözler!

Düzce'de sosyal medya aracılığı ile tanışıp, 22 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'a buluşmaya gittiği erkek arkadaşının isteği üzerine alkol alıp şeker komasına girdiği ve tecavüze uğrayıp darp edildiği öne sürülen, daha sonra ise kendisine gelemeyince Caner B. tarafından götürüldüğü hastanede öldüğü iddia edilen Hıracı'nın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Caner B. avukatıyla katılırken, müşteki Canan Hıracı, Fikri Hıracı ve aile yakınları da duruşmada hazır bulundu.

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Son dakika: Kübra'nın kan donduran ölümüne ilişkin şoke eden sözler!
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