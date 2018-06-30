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Son sözleri yürek burktu: Sizi çok seviyorum

’nde gasp çetesi tarafından öldürülen kameramanı ’ın (24) babası , oğluyla son görüşmesini anlattı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Son sözleri yürek burktu: Sizi çok seviyorum
'nde gasp çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülen yarışması kameramanı 'ın (24) Antalya'daki evinde yas var. Ağabeyi Muammer Baycın, "Kardeşim 6 aydır Dominik'teydi. Kamera arkasında çalışıyordu. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmişti. Hayat dolu, çok azimli biriydi. Sözlenmişti" dedi. Muratpaşa'daki evinde taziyeleri kabul eden baba da oğluyla en son 2 gün önce konuştuğunu belirterek "Alper farklı bir çocuktu. Son sözleri 'Sizi çok seviyorum' oldu" dedi. Oğlunun üniversitede okurken de çalıştığını anlatan baba "Çok seri şekilde hem okudu hem çalıştı, kendini geliştirdi. Hayat dolu bir çocuktu, kimseyi kırmaz, kimseye zarar vermezdi" diye konuştu.

HAYALLERİMİZ VARDI
Baycın'ın, Survivor yarışması bittikten sonra Türkiye'ye gelerek gelecek hafta nişan hazırlığı yaptığı sözlüsü Yasemin Çelik de duygularını İnstagram hesabından dile getirdi. Okuyanların gözlerini yaşartan mesajda Çelik şunları kaydetti: Ben senin kirpiklerinin uçlarına kadar severdim. Sen benim hayatımdaki en değerli varlıktın. Bizim için oralara gittin, oralara bizim hayallerimiz için. Ama birileri buna engel oldu. Nasıl kıydılar sana çocuk. Ben senin üstüne titrerken nasıl yaptılar. Sadece 3 saat önce 'Seni çok seviyorum' diyen insan nasıl ölebilir. Beni bekletmelerine alışmıştım ama bu olmadı adam, bu sana yakışmadı. Daha güzel günlerimiz vardı bizim, nice hayallerimiz vardı...yakışmadı bize...

Ceren DOĞAN
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Son sözleri yürek burktu: Sizi çok seviyorum
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