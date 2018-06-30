Haberler Yaşam Haberleri Üniversite kapısını 20 Türkçe açıyor

Üniversite kapısını 20 Türkçe açıyor Üniversite sınavının ilk oturumu bugün ve yarın yapılacak. Adayların tercih hakkı yapabilmesi için TYT’den 150, AYT’den ise 180 puan alması gerekiyor