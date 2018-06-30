Üniversite kapısını 20 Türkçe açıyor

Üniversite için 2.3 milyondan fazla adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi
(TYT) bugün, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil
Testi (YDT) ise yarın gerçekleştirilecek. Tercih yapma hakkını kazanabilmek için sınavın ilk oturumu olan TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. Bugünkü TYT'den barajı geçen adaylar yarın düzenlenecek AYT'de diğer hiçbir teste bakmadan sadece Türkçe'den 20 net çıkarırsa lisans bölümlerini seçmek için gerekli olan 180 barajını aşabilecek. Uzmanlar artık üniversiteli olmanın çok kolaylaştığını belirterek adayların sınav sırasında stres yapmaması gerektiğini söylüyor. Yüzde 23'lük başarıyla bile herhangi bir lisans programına yerleşmek mümkün. TURLAMA TEKNİĞİ
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika süre verilecek. AYT'de ise toplam 160 soru için 180 dakika süre tanınacak. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet süreyi doğru kullanmak için turlama tekniğinin önemine dikkat çekerek "Turlama tekniği, normal ve kolay soruların çözülerek testlerin tamamlanması ve zor ve çok zor soruların ikinci tura bırakılmasına dayanır. Teknik iyi uygulanırsa sınavın yüzde 75'e yakın kısmı zaman doğru biçimde kullanılarak üst performansla tamamlanabilir. Doğru kodlanması da hayati önem taşımakta. Her cevabın tek tek optiğe işaretlenmesinde dikkatimiz dağılabilir ve zaman kaybı yaşayabiliriz. Bunun yerine belirli sayıda ya da sayfa bitimlerinde cevapları optiğe işaretlemek hem size kısa molalar sağlayacak hem de yaşanması olası zaman kayıplarının önüne geçecektir" dedi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat gören adaylar TYT'de ilave felsefe, ikinci oturumda ise ek felsefe grubu sorularını yanıtlayacak, din kültüründen
muaf tutulacaklar. Puanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi 100-500 puan aralığında hesaplanacak. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen yıl olduğu şekilde hesaplanarak eklenecek. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilecek.