Düzce'de tır yıkama kavgası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a giden tır sürücüsü Cevdet K, Anadolu Otoyolu'nun Doğanlı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde mola vererek aracını yıkamak istedi.

Burada araç yıkama işi yapan Aydın K. ve Halim A'nın izin vermemesi üzerine çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Balta ve levyenin kullanıldığı kavgada, tır sürücüsü ile Aydın K. ve Halim A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin ardından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.