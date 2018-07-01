İzinsiz kullanılan tablolara dava

Ressam Aylin Zaptçıoğlu, kendisinden izin alınmadan 4 tablosunun bir özel televizyonda yayımlanan "Ufak Tefek Cinayetler" dizinin birçok bölümünde gösterildiği gerekçesiyle yapımcı firma Ay Sanat Prodüksiyon şirketine 10 bin liralık tazminat davası açtı.
Ressam, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Eylem Akkayalı aracılığıyla başvurdu. İddiaya göre; Zaptçıoğlu'nun 2013 ve 2016'da yaptığı 4 tablosu, dizide izin alınmadan yayımlandı. Eserlerin dizide kullanımı için sanatçıya herhangi bir ödeme yapılmadı. Televizyonun internet sitesi
ile davalı yapım şirketinin internet sitesinde de davaya konu tablolar, defalarca yayımlanarak Zaptçıoğlu'nun maddi ve manevi hakları ihlal edildi. 10 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ
Dava dilekçesinde eserlerinin dizide çıkan bölümlerinin dakika ve saatini ayrıntılı olarak veren Zaptçıoğlu'nun avukatı, "Eserler, ressamdan izin alınmaksızın çoğaltılmış ve umuma arz edilmiştir. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla 5 bin lira manevi ve 5 bin lira maddi tazminatın davalı yapım şirketinden tahsilini istiyoruz" dedi. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi 2008 mezunu ressamın çok sayıda ödülü var.