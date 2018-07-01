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Kastrasyon nedir? 'ın söylediği '' ne demek?

'ün öldürülmesine ilişkin Hükümetten ilk açıklama geldi. 'ın yaptığı açıklamada de uygulanacağını söyledi. Açıklamayı duyan herkesin arattığı konu 'Cinsel Kastrasyon' nedir? diye aratmaya başladı.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 11:38
Kastrasyon nedir? Bakan Bozdağ'ın söylediği 'Cinsel kastrasyon' ne demek?

'ün öldürülmesine ilişkin Hükümetten ilk açıklama geldi. 'ın yaptığı açıklamada de uygulanacağını söyledi. Açıklamayı duyan herkesin arattığı konu 'Cinsel Kastrasyon' nedir? diye aratmaya başladı.

KASTRASYON (KİMYASAL HADIM) NEDİR?

Kastrasyon, özellikle erkek cinsel suçluların erkeklik hormonu üreten testislerinin cerrahi müdahale ile alınması ya da ilaçla bu horm onun üretilmesinin azaltılması olarak tanımlanır. Kastrasyon, kimyasal ya da cerrahi nitelikte olabilir. Cerrahi kastrasyon, erkek pedofillerin testislerinin alınarak yeniden suç işlemelerini önlemek için uygulanan yöntemdir. Bu tedavide bireyin üreme organları alınarak erkeklik hormonu en az seviyeye indirilir. Kimyasal kastrasyon tedavisinde ise erkek pedofillere antiandrojen ilaçlar verilerek, erkeklik hormonu azaltılmaya çalışılır.

Çocuklara karşı cinsel istek duyan kişilere "pedofil" denilir. Pedofiller, çocuklara karşı kontrol edilemez bir cinsel istek duyarlar. Bu kişiler, cinsel dürtülerine göre hareket ederler ve lerini çocukların bedenine yönelik olarak kullanırlar. Dünyada yapılan istatistikî çalışmalar, pedofilleri harekete geçiren cinsel güdünün, uzun hapis cezalarıyla azaltılmasının mümkün olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, devletler cinsel suçluların cinsel tercihlerinin değişmeyeceğinin bilinciyle alternatif seçenekler düşünmeye başlamışlardır.

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Kastrasyon nedir? Bakan Bozdağ'ın söylediği 'Cinsel kastrasyon' ne demek?
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