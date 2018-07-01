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Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'de minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 06:32
Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tekke Köyü'nde Erdal Altuntaş (34) idaresindeki 29 DD 273 plakalı minibüs, park halindeki kamyona çarptı.

Araçta sıkışan sürücü Altuntaş ve yanındaki (30) olay yerine çağırılan İl Afet ve Müdürlüğü () ile Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'kaldırılanlan yaralılardan Samet Çimen, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Altuntaş'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Altuntaş ve Çimen'in Gümüşhane 'nde güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı, kazanın, nöbetten dönerken önlerine çıkan kediye ezmemek için Altuntaş'ın direksiyonu kırması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

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Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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