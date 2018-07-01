Şeker komasında tecavüz davası

Düzce
'de yaşayan 20 yaşındaki Kübra H., iki yıl önce internette tanışıp ilgi duyduğu İstanbul
'daki Caner B.'nin (28) yanına geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; ileri derece şeker
hastası olan Kübra H. ile Caner B. alkol aldı. Kübra H. şeker komasına girdi ve fenalaştı. Caner B. onu hastaneye götürdü ancak Kübra H. kurtarılamadı. Kadının koma halindeyken cinsel ilişkiye girdiğine dair bulgulara rastlandı. Caner B. hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 32 yıldan 43 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Caner B., "İki kez görüştük. Sahilde alkol aldık. İki oda tutmuştuk. Kübra'nın odasına gittiğimizde sevişmek istedi. Sabah uyandığımda Kübra horluyordu. Uyandıramayınca hastaneye götürdüm. Doktor 'Sen kimsin? Anne babası gelsin' dedi. Bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ne alkol kullandırırdım ne de başka bir şey. Kübra'nın rızası dışında hiçbir şey olmamıştır" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.