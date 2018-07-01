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komasında tecavüz davası

komasına giren kız arkadaşı Kübra H.’ye tecavüz etmek ve ölümüne neden olmakla suçlanan 28 yaşındaki Caner B.’nin 43 yıla kadar hapsi istendi

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Şeker komasında tecavüz davası
'de yaşayan 20 yaşındaki Kübra H., iki yıl önce internette tanışıp ilgi duyduğu 'daki Caner B.'nin (28) yanına geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; ileri derece hastası olan Kübra H. ile Caner B. alkol aldı. Kübra H. şeker komasına girdi ve fenalaştı. Caner B. onu hastaneye götürdü ancak Kübra H. kurtarılamadı. Kadının koma halindeyken cinsel ilişkiye girdiğine dair bulgulara rastlandı. Caner B. hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 32 yıldan 43 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Caner B., "İki kez görüştük. Sahilde alkol aldık. İki oda tutmuştuk. Kübra'nın odasına gittiğimizde sevişmek istedi. Sabah uyandığımda Kübra horluyordu. Uyandıramayınca hastaneye götürdüm. Doktor 'Sen kimsin? Anne babası gelsin' dedi. Bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ne alkol kullandırırdım ne de başka bir şey. Kübra'nın rızası dışında hiçbir şey olmamıştır" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.
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Şeker komasında tecavüz davası
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