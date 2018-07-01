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Süper kızlar şampiyon annelerinin yolunda

’da 6 yaşındaki Elif ve 2.5 aylık Eylül, judo antrenörlüğü yapan 400 madalyalı annelerinin yanında judo eğitimi almaya başladı

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Süper kızlar şampiyon annelerinin yolunda
Türkiye'de judoda bir çok madalya alan; yurt dışında ise katıldığı birçok şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden milli sporcu Canan Karakoç, 6 yıldır antrenörlük yapıyor. , Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan iki çocuk annesi milli judocu Canan Karakoç'un 400'e yakın madalyası bulunuyor. 32 yıllık yaşantısının 20 yılını judoya veren Karakoç, kızları Elif (6) ve Eylül (2,5) ile birlikte çok sayıda sporcu yetiştiriyor.

EMZİKLİ JUDOCU
Minderde 20 yıllık bilgi ve birikimini kızlarına ve sporcularına aşılayan anne Karakoç'un küçük kızı Elif müsabakalara emziği ile birlikte çıkıyor. Elinden alınan emziğine kavuşmak için kendisinden istenen her hareketi yapan Elif, judocuların maskotu oldu. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Canan Karakoç, "İki kızımla birlikte onlarca öğrenci yetiştiriyorum. Küçük kızım Eylül antrenmanların çoğuna emziği ile katılıyor. Bazen yorulunca minderde uyuyor" diye konuştu.
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Süper kızlar şampiyon annelerinin yolunda
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