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Atv Haziran ayının da reyting şampiyonu

En çok izlenen kanal olma unvanını sürdüren atv, haziranda da zirvede yer aldı. atv, Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen kanal oldu

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Atv Haziran ayının da reyting şampiyonu
atv, yayımladığı dizi ve programlarıyla haziran ayında da Tüm Gün- Tüm Kişiler kategorisinde birinciliği kaptırmadı. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, haziran ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, 2016 yılında olduğu gibi 2017'yi de birincilikle bitirmişti. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan ve başarısını sürdüren atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya devam ediyor. Kanal dizileri, programları, haber bültenleri ve yarışmalarıyla zirveye yerleşti. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı ile Tatlı Sert, 10 sezondur ekranda yer alan 'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Son Durak, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. 'nun programları ilgiyle izlendi.

DIZI ATV'DE IZLENIR
Hızır Çakırbeyli ve ailesinin efsane bir oyuncu kadrosuyla ekrana aktarılan hikâyesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sen Anlat Karadeniz, Aşk ve Mavi, Kocaman Ailem, hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma atv'yi birinciliğe taşıdı. MAGAZİN SERVİSİ
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Atv Haziran ayının da reyting şampiyonu
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