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Atv Haziran ayının da reyting şampiyonu En çok izlenen kanal olma unvanını sürdüren atv, haziranda da zirvede yer aldı. atv, Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen kanal oldu

Giriş Tarihi: 2.7.2018