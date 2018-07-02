Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azra’ya tebrik

Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, LGS'de 500 tam puan alarak 18 Türkiye birincisi arasında yer aldı. Bu gelişmeden sonra Azra'ya Türkiye çapından sosyal medya üzerinden destek ve tebrik mesajları yağmaya başladı. Bazı isimler de telefonla arayarak tebrik etti. Azra Kargı'yı, sınavdaki başarısından dolayı arayan bir isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak oldu.

SEN BİZİM GURURUMUZSUN

Telefonda Azra'yı tebrik eden Albayrak, "Azra sana bir süprizim var" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonu verdi. Bundan sonrasını Azra'dan dinleyelim: İlk başta ben çok heyecanlandım. "Nasılsın Azra? Sesimi aldın mı, ben kimim?" dedi. Ben de "Sayın başkanım, sizsiniz" dedim. Sonra, "Azra sen bizim gururumuzsun. İmam hatipler olarak bizim gururumuz oldun" dedi. Annem ve babama selam söyledi.

KARTAL İMAM HATİP'E ZİYARET

Sınav başarısı üzerine okul tercihlerini araştırmaya başlayan Azra, hafta sonu İstanbul'a gelerek Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Nun Okulları'na bir ziyarette bulundu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mitat Tekçam tarafından ağırlanan Azra, okulun birimlerini gezdirildi. Babasıyla birlikte okula gelen Azra, okulu beğendiğini ve tercih etmeyi düşündüğünü aktardı.