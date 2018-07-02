Küs kardeşler 10 yıl sonra nezarethanede karşılaştı

Uyuşturucu satıcılığından gözaltına alınan 27 yaşındaki Emin A. ile 39 yaşındaki Mahmut A. yıllar sonra nezarette karşılaştı. Narkotik polisi bile bu duruma şaştı kaldı. 10 yıl sonra barışan torbacı kardeşler nezarette birbirleriyle konuştu. Ancak abi kardeşi kader yine ayırdı. Emin A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, abisi Mahmut A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 29 Haziran'da operasyon düzenlendi. Karşıyaka ilçesindeki operasyonda 27 yaşındaki Emin A. uyuşturucu satıcılığından gözaltına alındı. Emin A.'nın üzerinde ve aracında yapılan aramada 116 poşet kokain ele geçirildi. Buca ilçesinde yapılan operasyonda ise 39 yaşındaki Mahmut A. ile birlikte C.P. (21) ve H.A. (20) uyuşturucu satıcılığından gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada satışa hazır 61 gram metamfetamin madddesi, kağıta sarılı satışa hazır halde esrar, bir adet hassas terazi, 4 ruhsatsız av tüfeği ile tüfeğe ait 41 adet dolu kartuş ele geçirildi.

POLİSLER BİLE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Narkotik polisinin operasyonunda çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. İki farklı ilçede uyuşturucu satıcılığından yakalanarak gözaltına alınan Emin A. ile Mahmut A.'nın birbiriyle 10 yıldır küs olan iki kardeş olduğu ortaya çıktı. 10 yıl sonra ilk kez birbirlerinin Narkotik Şube Müdürlüğü'nün nezarethanesinde gören abi kardeş polislere bile büyük şaşkınlık yaşattı. Emin A. ile Mahmut A. polis nezarethanesinde barışırken, uzun süre sohbet etti. Ancak kader iki kardeşi yine adliyede ayırdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen 4 zanlından sadece Emin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Mahmut A.'nın da bulunduğu diğer 3 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON TORBACI KALINCAYA KADAR OPERASYONLARA DEVAM EDECEK



İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte son torbacı kalana kadar uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini söyledi. Polis yetkilileri, gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmaların halkın desteği ile daha etkin sürdürüleceğini vurguladı.