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den uyarısı... nasıl olacak?

'den milyonları yakından ilgilendiren uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,  ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Yağışların Temmuz'da yurdu terk edeceğini belirtirken, kavurucu sıcaklıklar için vatandaşlar uyarıldı. İşte hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 2.7.2018 14:51
Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı... Temmuz ayı hava durumu nasıl olacak?

milyonları ilgilendiren uyarısını paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

: Az bulutlu ve açık 31

: Parçalı bulutlu 30

: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalyalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

KAVURUCU SICAKLIKLAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen orta vadeli hava tahmin raporuna göre yurdun batı kesminden başlamak üzere 2 Temmuz Pazartesi günü yağışlar sona ermeye başlayacak. 3 Temmuz Salı günü ise yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışların etkisinde olan İstanbul'da 3 Temmuz Salı gününden itibaren kavurucu sıcaklar başlıyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA AŞIRI SICAKLAR

Sıcaklıklar yurdun neredeyse tamamında 30 derece ve üzerinde ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu'da ise 40 derece ve üzerinde ölçülen sıcaklıklar olacak.

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Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı... Temmuz ayı hava durumu nasıl olacak?
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