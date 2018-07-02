Son seferini oğluyla yaptı

Türk Hava Yolları
(THY
) kaptan pilot
larından Kemal İnce
(65) önceki gün yaptığı Dalaman -İstanbul
uçuşunun ardından 45 yıllık gökyüzü kariyerini noktaladı. İnce'nin son uçuşunda kendisi gibi THY'de görev yapan oğlu kaptan pilot İnanç İnce de yolcu olarak yer aldı. Şirketin A330 filosunda görev yapan İnce, Hava Harp Okulu'ndan ayrıldıktan sonra 1993'te THY'nda görev yapmaya başladığını belirterek, 45 yıllık uçuş hayatında 14 farklı uçak tipinde yaklaşık 26 bin saatini, diğer bir deyişle 3 yılını bulutların üzerinde geçirdiğini söyledi. İnce "45 yıl dile kolay ancak insan ömrü için çok uzun bir dönem. Pilotluk ise çok özel bir meslek. Pilot olma hayali kuran kadın, erkek tüm gençlere Atatürk'ün sözünü hatırlatmak isterim: İstikbal göklerdedir. İstikballeri için Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'ne başvurarak hayallerini gerçekleştirebilirler" dedi. SON UÇUŞA KATILDI
Deneyimli pilot son uçuşunda hayli özel anlar yaşadı. Kemal İnce'yi uçuşun sonunda ekip arkadaşları, ailesi ve sevdikleri çiçekle karşıladı. Uçakta babasının son uçuşuna yolcu olarak eşlik eden İnanç İnce ise "İnşallah böyle güzel geçen yıllar bize de nasip olur. Ben babamın mesleğini tercih ederek pilot oldum, benim çocuklarımın ve yeğenlerimin de dedelerinin açtığı yolda pilot olmalarını çok isterim" diye konuştu. İLK UÇUŞU GİBİ
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise son uçuşuna ilk uçuşuymuş gibi heyecanla havalanan Kemal İnce'nin 45 yıl önce başlayan gökyüzü kariyerine veda ettiğini dile getirerek kendisine THY'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.