Terörün karanlığından doğanın renklerine...

Hakkâri'nin Yüksekova
ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri
'nde düzenlenen "1. Doğa Sporları
Festivali", çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Terörden temizlenen yayla ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, uzun aradan sonra ziyaretçilere açıldı. Havaların ısınmasıyla Cilo Sat Gölleri
ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) tarafından 29 Haziran-1 Temmuz'da 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağı'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festivale, 100'ü aşkın doğasever ve sporcu katıldı. Festivalde trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler yer alırken, katılımcılara festival süresince yöresel yemekler ikram edildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu
Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar
"Bu bölge dağcılar için çok önemli. Yabancı dağcıların da gözdesi arasında. Bundan 15-20 yıl önce resmi çıkışlar yapılmıştı. Yine münferit dağcılarımız tırmanış yapıyor bu bölgede. Maalesef terör nedeniyle uzun süre kapalıydı" dedi. AA 'ÜLKEMIZIN HER KÖŞESI CENNET' Festivale Zonguldak'tan katılan emekli öğretmen Tülin Yücesan:
Gelirken kaygılarım
vardı. Ama çok beğendim, çok
memnun kaldım. Ülkemizin her köşesi
ayrı cennet. Hırvatistan'dan gelen doğasever Vladan Cosic:
Dokunulmamış tamamen doğal ve
bakir kalmış bir doğayla buluştum. Herkese
çok teşekkür ederim. Katılımcı Merve Durak:
Doğa harikası
bir yer. Kendisine 'dağcıyım, sporcuyum'
diyen herkesin burayı görmesi lazım. ?BIRÇOK ZIRVE VAR
TÜRKIYE Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar bölgede dağcılığın bütün branşlarının yapılabildiğini söyleyerek "4 bin metreden yüksek birçok zirvebulunmakta. Avrupa'da bu yüksekliği çok bulamıyorsunuz. O yüzden bir cazibe noktası. Hem spor adına hem de turizm adına iyi değerlendirmeliyiz" derken Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Azad Ölmez ise festivali geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.